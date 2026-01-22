صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ بی نیگیٹو برقرار، فچ

  • پاکستان
سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کا سکور کمزور ،پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم ہے سکیورٹیز میں سرمایہ کاروں کو 31 سے 50 فیصد تک رقم واپس ملنے کا امکان

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی جس میں پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ "بی نیگیٹو" برقرار رکھی گئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے لیے ریکوری ریٹنگ بھی مقرر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کا سکور کمزور ہے ۔ سکیورٹیز میں سرمایہ کاروں کو 31 سے 50 فیصد تک رقم واپس ملنے کا امکان ہے ۔ پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم ہے ، ڈیفالٹ کی صورت میں پاکستان کے قرضوں میں اوسط درجے کی ریکوری متوقع ہے ۔ عالمی بینک کے گورننس انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن بائیس فیصد کی سطح پر ہے ۔ 

