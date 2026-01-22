صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
گزشتہ سال 88فیصد آن لائن حملے اکاؤنٹس پر ہو ئے

اسلام آباد(نامہ نگار)کیسپرسکی کے مطابق جنوری سے ستمبر 2025 کے دوران 88فیصد سائبر حملے مختلف آن لائن اکاؤنٹس کی لاگ اِن تفصیلات حاصل کرنے کیلئے کیے گئے ۔

 9.5 فیصد حملوں میں نام، پتے اور تاریخِ پیدائش جیسے ذاتی ڈیٹا کو نشانہ بنایا گیا جبکہ 2 فیصد حملوں کا ہدف بینک کارڈ کی تفصیلات تھیں۔ گزشتہ سال لاکھوں فشنگ لنکس پر کلکس کیے گئے جنہیں کیسپرسکی کے سکیورٹی سلوشنز نے شناخت کرکے بلاک کیا ۔ فشنگ ڈیٹا سے حملہ آورآن لائن اکاؤنٹس کی تفصیلات لیتے اور جعلی ویب سائٹس کے ذریعے صارفین کو دھوکا دیتے ہیں ،فشنگ کے ذریعے حاصل کیا گیا ڈیٹا عموماً صرف ایک بار استعمال نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ڈیٹا صرف 50 ڈالر میں دستیاب ہوتا ہے ۔ خریدار اس ڈیٹا کو جانچتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سے اکاؤنٹس اب بھی فعال ہیں اور مختلف سروسز پر دوبارہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ فشنگ خطرات کو کم کرنے کیلئے صارفین ای میل یا پیغامات کے ذریعے موصول ہونے والے لنکس اور منسلک فائلوں پر اندھا اعتماد نہ کریں، مزید تحفظ کیلئے جامع سائبرسکیورٹی سلوشن انسٹال کریں۔

