یورپ پر ٹیرف ،ٹرمپ کا یوٹرن ،دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے معاملے پر یورپ پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے ۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے ساتھ انتہائی مثبت ملاقات ہوئی ، جس کے بعد گرین لینڈ کے حوالے سے مستقبل کے ایک ممکنہ معاہدے کا فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے ،اگر یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ امریکا اور تمام نیٹو ممالک کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ٹرمپ کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وِٹکوف اور دیگر حکام مذاکرات کی ذمہ داری سنبھالیں گے ،اس پیش رفت کے پیش نظر یورپ پر یکم فروری سے نافذ کئے جانے والے ٹیرف عائد نہیں کئے جائیں گے ۔