بڑی گاڑیاں دینے سے ٹیکس کلیکشن تو نہیں بڑھی:جسٹس حسن اظہر

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی، چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔

فوجی فرٹیلائزر و دیگر کمپنیوں کے وکیل جمال احمد نے دلائل دیئے کہ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ موجودہ سال کے ساتھ پچھلے سال پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، کم از کم ٹیکس شرح 15فیصد تک پہنچ گئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا کبھی یہ طے ہوا کہ ٹیکس کن سیکٹرز پر لگنا چاہیے ، وکیل نے جواب دیا سب جانتے ہیں مگر عملدرآمد نہیں ہو رہا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا بڑی گاڑیاں دینے سے ٹیکس کلیکشن تو نہیں بڑھی۔ایف بی آر کی وکیل عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا کہ کم از کم ٹیکس صرف 1.5فیصد ہے ۔ جمال احمد آج بھی دلائل جاری رکھیں گے ۔ 

