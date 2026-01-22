صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ میں سزائے موت کی زیر التوا اپیلیں 45روز میں نمٹانے کا فیصلہ

  • پاکستان
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں سزائے موت کی زیر التوا اپیلیں 45روز میں نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔

اعلامیہ کے مطابق شہریوں کو بروقت اور موثر انصاف کی فراہمی کے وژن کے تحت عدالتی اصلاحات کے حوالے سے چیف جسٹس یحیی آفریدی نے ریفارم ایکشن پلان پر نویں انٹرایکٹو اجلاس کی صدارت کی، عدالتی نظام جدید خطوط پر استوار کرنے ، ادارہ جاتی کارکردگی بہتر بنانے اور عوامی سہولیات میں اضافہ سمیت مقدمات کے جلد فیصلے اور عوامی سہولت کے اقدامات پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ ای فائلنگ اور تصدیق شدہ نقول کے اجرا سے متعلق کام مکمل ہو چکا، کیس کیٹیگرائزیشن دو ماہ میں مکمل ہونے کی توقع، فائلوں کی نگرانی کیلئے بارکوڈنگ سسٹم 15 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ 26اکتوبر 2024کو چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے کے وقت سزائے موت کے مقدمات کی تعداد 384 تھی جو کم ہو کر 107رہ گئی ہے ۔ اس دوران 172نئے مقدمات دائر ہوئے ، 449مقدمات نمٹا دیئے گئے ۔ فیصلہ کیا گیا کہ تمام زیر التواء سزائے موت کی اپیلیں آئندہ 45روز میں نمٹا دی جائیں گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا بروقت اور موثر انصاف کی فراہمی آئینی فریضہ ہی نہیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے ۔ 

