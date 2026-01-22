صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی مجھے پھانسی دینا چا ہتے یاسین ملک کا تہاڑ جیل سے پیغام

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے )بھارتی تہاڑ جیل میں گزشتہ سات سال سے قید جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے علیل چیئرمین محمد یاسین ملک نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ذریعے پارٹی قیادت، کشمیری عوام اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کے نام اہم پیغام بھیجا ہے۔

 جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت مجھے پھانسی دینا چاہتی ہے ، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جے کے ایل ایف کے رہنماؤں نے انکشاف کیا کہ یاسین ملک نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی حکومت، این آئی اے اور دیگر اداروں کے ذریعے ان کے خلاف متعصبانہ عدالتی کارروائیاں جاری ہیں جو ممکنہ طور پر سزائے موت پر منتج ہو سکتی ہیں ۔ باوثوق اور با اعتماد ذرائع سے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اپنے قریب ترین ساتھیوں محمد رفیق ڈار، سلیم ہارون اور سید الطاف حسین قادری کی وساطت سے پارٹی قیادت و کارکنان کے علاوہ سیز فائر لائن کے دونوں اطراف سے ریاست جموں کشمیر کی عوام اور دنیا بھر میں پھیلے کشمیریوں کے لئے اپنا پیغام بھیجا ہے ، یاسین ملک نے کہا کہ مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ حل کیلئے بھارت، پاکستان اور کشمیری قیادت کے مابین سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے تحریک آزادی کو شہداء کی قربانیوں کا تسلسل قرار دیتے ہوئے جے کے ایل ایف کی یکجہتی پر زور دیا۔ اجلاس میں سیاسی و سفارتی مہم تیز کرنے اور 11 فروری کو محمد مقبول بٹ شہید کا یوم شہادت بھرپور انداز میں منانے کا اعلان کیا گیا۔ 

