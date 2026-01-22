صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلمان اکرم کی محموداچکزئی سے ملاقات ،سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

  • پاکستان
سلمان اکرم کی محموداچکزئی سے ملاقات ،سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،اپنے نامہ نگار سے ) تحریکِ انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے قائدِ حزبِ اختلاف محموداچکزئی سے ملاقات کی۔

ملاقات میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر معین قریشی اور چیف وہیپ قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر بھی شریک تھے ۔ملاقات کے دوران سلمان اکرم نے محمود خان اچکزئی کو قائدِ حزبِ اختلاف مقرر ہونے پر دلی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ رہنماؤں کے درمیان ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور اور اپوزیشن کے مشترکہ لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی کا سلسلہ ٹوٹ گیا،171ارب خسارہ

تولہ سونا12700روپے مہنگا،نئی قیمت 5لاکھ سے متجاوز

ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو سہل سرمایہ کاری اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت

پشاور:ویکس نیٹ کا آغاز،خواتین کاروباری شخصیات کی شرکت

کارٹل بنانے پر بینکوں کی اپیلیں مسترد 20 کروڑ روپے جرمانہ برقرار

تاجروں نے پارکنگ پلازہ منتقلی کی تجویز مسترد کردی ،جمیل پراچہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak