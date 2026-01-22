ویڈیو کیس :عظمیٰ بخاری کی ویڈیولنک پربیان کیلئے درخواست
لاہور( کورٹ رپورٹر )لاہور کی مقامی عدالت نے صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے مقدمے میں عظمیٰ بخاری کا بیان ویڈیو لنک پر ریکارڈ کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب کرلیے ۔
لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے عظمیٰ بخاری کی فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے مقدمے کی سماعت کی ۔وکیل علی بخاری نے درخواست دائر کی جس میں کہا گیا ہے کہ سکیورٹی مسائل کے باعث صوبائی وزیر عدالت پیش نہیں ہوسکتیں لہذاعدالت عظمیٰ بخاری کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کا حکم دے ۔ عدالت نے درخواست پر وکلا کو 27 جنوری کے لیے دلائل کے لیے طلب کر لیا ۔