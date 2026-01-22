نومبر احتجاج کیس :پانچ گواہوں پر وکلا صفائی کی جرح مکمل
راولپنڈی (خبر نگار )انسداد دہشتگری عدالت میں تھانہ صادق آباد نومبر احتجاج کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ کے روبرو پانچ گواہوں پر وکلا صفائی نے جرح مکمل کر لی، کل 12 گواہوں پر جرح مکمل ہو گئی۔
علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس سے متعلق سٹیٹ بینک سے تازہ رپورٹ طلب کی گئی جبکہ چیئر مین نادرا اور ڈی جی پاسپورٹ سے بھی فریش رپورٹ طلب کی گئی، تین گھنٹے سے زیادہ سماعت میں وکیل صفائی فیصل ملک نے جرح مکمل کی، پراسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے استغاثہ کے گواہ پیش کئے ، بانی پی ٹی آئی کے مطالعہ کے لیے تین کتابیں عدالت نے جیل حکام کو بھجوا دیں، عدالت نے سماعت پیر 26 جنوری تک ملتوی کر دی۔عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ آٹھ فروری کو پورا ملک بند ہوگا پورا ملک احتجاج کریگا، جن کا ووٹ چوری ہوا وہ احتجاج کریں گے ،عوام اپنا چوری شدہ ووٹ واپس مانگ رہے ہیں،عمران خان کا نام لو ان کی حالت بری ہوجاتی ہے ۔