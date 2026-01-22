صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومبر احتجاج کیس :پانچ گواہوں پر وکلا صفائی کی جرح مکمل

  • پاکستان
نومبر احتجاج کیس :پانچ گواہوں پر وکلا صفائی کی جرح مکمل

راولپنڈی (خبر نگار )انسداد دہشتگری عدالت میں تھانہ صادق آباد نومبر احتجاج کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ کے روبرو پانچ گواہوں پر وکلا صفائی نے جرح مکمل کر لی، کل 12 گواہوں پر جرح مکمل ہو گئی۔

علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس سے متعلق سٹیٹ بینک سے تازہ رپورٹ طلب کی گئی جبکہ چیئر مین نادرا اور ڈی جی پاسپورٹ سے بھی فریش رپورٹ طلب کی گئی، تین گھنٹے سے زیادہ سماعت میں وکیل صفائی فیصل ملک نے جرح مکمل کی، پراسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے استغاثہ کے گواہ پیش کئے ، بانی پی ٹی آئی کے مطالعہ کے لیے تین کتابیں عدالت نے جیل حکام کو بھجوا دیں، عدالت نے سماعت پیر 26 جنوری تک ملتوی کر دی۔عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ آٹھ فروری کو پورا ملک بند ہوگا پورا ملک احتجاج کریگا، جن کا ووٹ چوری ہوا وہ احتجاج کریں گے ،عوام اپنا چوری شدہ ووٹ واپس مانگ رہے ہیں،عمران خان کا نام لو ان کی حالت بری ہوجاتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی کا سلسلہ ٹوٹ گیا،171ارب خسارہ

تولہ سونا12700روپے مہنگا،نئی قیمت 5لاکھ سے متجاوز

ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو سہل سرمایہ کاری اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت

پشاور:ویکس نیٹ کا آغاز،خواتین کاروباری شخصیات کی شرکت

کارٹل بنانے پر بینکوں کی اپیلیں مسترد 20 کروڑ روپے جرمانہ برقرار

تاجروں نے پارکنگ پلازہ منتقلی کی تجویز مسترد کردی ،جمیل پراچہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak