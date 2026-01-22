صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی کا اجلاس 26جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ

لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کا 38واں اجلاس 26 جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔

 ذرائع کے مطابق اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے منعقد کیا جائے گا، جبکہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے ۔اطلاعات کے مطابق آئندہ اجلاس میں سرکاری محکموں سے متعلق سوالات و جوابات، تحریکِ التوا کار، زیرو آرڈرز اور مفاد عامہ سے متعلق اہم ایشوز زیر بحث لائے جائیں گے ۔پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی شرکت متوقع ہے ، جبکہ اجلاس کے دوران مختلف قانون سازی اور پارلیمانی کارروائیوں پر بھی غور کیا جائے گا۔

