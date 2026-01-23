صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

NHA دوران برفباری شاہراہیں کھلی رکھے ، عبد العلیم خان

  • پاکستان
NHA دوران برفباری شاہراہیں کھلی رکھے ، عبد العلیم خان

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے این ایچ اے کو برف باری اور بارش کے دوران اور بعد میں سڑکیں کھلی رکھنے کی ہدایت کی ہے ۔

عبد العلیم خان نے کہا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے ، قومی شاہراہیں ہر صورت کھلی رکھی جائیں۔ وزیر مواصلات نے برفباری کے دوران این ایچ اے کے فیلڈ سٹاف کو الرٹ رہنے اور صورتحال کی چوبیس گھنٹے مانیٹرنگ کا حکم دیا ہے ۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ سڑک بند ہونے یا کسی بھی مشکل کی صورت میں فوری طور پر این ایچ اے سے رابطہ کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

دیکھ کر شرما جاتی تھی، اکشے کھنہ جب کرینہ کا کرش تھے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak