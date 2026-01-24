پاکستان سمیت کئی ممالک میں بدترین جمہوریت ، حافظ نعیم
چار دہائیوں سے طلبہ یونین پر پابندی ، اشرافیہ نہیں چاہتی قابل قیادت آئے جمہوریت کے نام پر اجارہ داری انسانیت دشمن نظام کی آئینہ دار، خطاب
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے مغرب اور امریکا کی جمہوریت کے نام پر اجارہ داری اور ظلم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے انسانیت دشمن نظام قرار دیا ہے ۔اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے زیراہتمام احباب کنونشن سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغرب کی پشت پناہی میں پاکستان سمیت کئی ممالک میں بدترین جمہوریت موجود ہے ، ایسے نظام کے ہوتے ہوئے عوام کو حقوق نہیں مل سکتے ، زمین پر ایک ہی خدا کا حکم چلے گا، امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں گزشتہ چار دہائیوں سے بھی زائد عرصہ سے طلبہ یونین پر پابندی ہے ۔ حکمران اشرافیہ نہیں چاہتی کہ نچلی سطح سے قابل قیادت ابھر کر سامنے آئے ، یہ اپنی اجارہ داری برقرار رکھنا چاہتی ہے ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ پاکستان دو لخت ہوگیا ، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تاہم بنگلہ دیش کے عوام اب بھی ہمارے جسم اور قلب کا حصہ ہیں۔ آج بنگلہ دیش کے عوام میں پاکستان سے محبت اور بھارت سے نفرت کے شدید جذبات پائے جاتے ہیں۔ مغرب کی کھوکھلی جمہوریت اور انسانی حقوق کے دعوؤں کی ایک مثال غزہ کی ہے جہاں ہزاروں انسانوں کو شہید کردیا گیا ، شہر کو ملبہ کا ڈھیر بنا دیا گیا ، تاہم کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، مغربی جمہوریت کا پردہ بھی چاک ہوگیا ہے ، اس خلا کو اسلام کا عادلانہ نظام ہی پُر کر سکتا ہے ۔