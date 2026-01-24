جعلی ڈاکٹروں کا جال:غریبوں کی جانیں خطرے میں
ملک میں 6لاکھ سے زائد جعلی ڈاکٹرموجود،ادویات کے مضر اثرات سے لاعلم سرنجیں اور طبی آلات کے بار بار استعمال سے ایڈز جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ معائنہ ٹیمیں کئی مرتبہ یرغمال بن جاتیں،قانون کمزور، ملزموں کی اگلے دن ضمانت مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ سخت کارروائی کر سکوں:سربراہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن
ٹنڈو سعید خان (اے ایف پی)صوبہ سندھ کے ایک دیہی علاقے میں واقع سڑک کنارے ایک چھوٹے سے کلینک کی دیوار پر زنگ آلود کیلوں کے ساتھ استعمال شدہ ڈرِپ کی نالیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ منظر ان لاکھوں غیر مستند افراد کی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان میں خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے طبابت کر رہے ہیں۔یہ کلینک عبدالواحد نامی شخص چلا رہا ہے ، جو دن کے وقت حیدرآباد کے ایک نجی ہسپتال میں کام کرتا ہے اور شام کو ٹنڈو سعید خان آ کر مریض دیکھتا ہے ۔ وہ فی مریض 300 روپے فیس لیتا ہے ۔ عبد الواحد کے پاس نہ کوئی سائن بورڈ ہے ، نہ رجسٹریشن نمبر، اور نہ ہی بطور ڈاکٹر پریکٹس کرنے کی قانونی اجازت۔عبد الواحد کے پاس ہومیوپیتھی کا ڈپلومہ اور نرسنگ کا چار سالہ کورس ہے ۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور شورو کے مطابق پاکستان بھر میں 6لاکھ سے زائد جعلی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے تخمینوں کی بنیاد پر ان اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے ۔
عبدالغفور شورو نے اس رجحان کو صحتِ عامہ کے لیے ایک وبا قرار دیتے ہوئے کہایہ لوگ مستند ڈاکٹروں کے ساتھ کام کر کے چند چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے کلینکس کھول لیتے ہیں، انہیں ادویات کے مضر اثرات اور درست مقدار کا علم نہیں ہوتا، غلط تشخیص جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے ،غیر مستند ڈاکٹر طبی آلات کو جراثیم سے پاک کیے بغیر دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ سرنجیں دوبارہ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسی خطرناک بیماریوں کے پھیلنے کا شدید خدشہ ہوتا ہے ۔نگرانی کرنے والے ادارے بھی اس مسئلے پر قابو پانے میں اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سربراہ احسن قوی صدیقی نے کہاہمارے وسائل محدود ہیں۔ اگر ہم 25 مراکز بند کرتے ہیں تو اگلے ہی دن 25 نئے کھل جاتے ہیں۔
کمیشن نے حال ہی میں کراچی میں ایک غیر رجسٹرڈ بنگلے کو سیل کیا جو مکمل ہسپتال کے طور پر کام کر رہا تھا، جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے آئی سی یو بھی موجود تھے ۔احسن قوی صدیقی کے مطابق انون کمزور ہے ،قدمات درج ہوتے ہیں مگر ملز م اگلے ہی دن ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معائنہ ٹیموں کو شدید سکیورٹی خطرات کا سامنا رہتا ہے ،کئی مرتبہ ہماری ٹیموں کو یرغمال بنایا جاتا ہے یا ان پر فائرنگ ہوتی ہے ۔ میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ سخت کارروائی کر سکوں۔عبدالغفور شورو کا کہنا ہے کہ جعلی طبابت نہ صرف جان لیوا ثابت ہوتی ہے بلکہ خاندانوں کو مالی طور پر بھی تباہ کر دیتی ہے ، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں یا مستقل معذور ہو جاتے ہیں، اور ان کے خاندان ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں۔