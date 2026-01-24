’’زیادہ کھنڈ زیادہ برفباری‘‘ قدیم پہاڑی دانش پھر سچ ثابت
اسلام آباد (نیوز ڈیسک )پہاڑوں کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مظاہر بھی بڑے اہم اشارے دے جاتے ہیں۔
پہاڑیوں کی قدیم مقامی دانش کہتی ہے ‘‘زیادہ کھنڈ، زیادہ برفباری’’۔کچھ ہفتوں سے مری اورکشمیر کے علاقوں میں کہا جارہا تھا کہ اس مرتبہ ‘‘کھنڈ ’’زیادہ ہے برفباری بھی زیادہ ہوگی۔ اس قدرتی حکمت کا مظہر بیاڑ اور چیڑ کے درختوں پر بسنے والی مکھیوں سے حاصل ہونے والا نایاب سفید شہد ہے ، جسے مری، کشمیر اور ہمالیہ کے مقامی لوگ کھنڈ کہتے ہیں جبکہ اسکی سائنسی اصطلاح Honeydew ہے ۔ یہ سفید اور میٹھی رطوبت مچھر کے حجم کی ایک مکھی تیار کرتی ہے ، اس میٹھے رس کی مقدار سے مقامی افراد اندازہ لگاتے آئے ہیں کہ آنے والے موسم میں برفباری کتنی شدید ہوگی۔