پاکستان، امریکا کا جعلی، فراڈ ویزا نیٹ ورکس کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
وزیر داخلہ سے ناظم الامورکی ملاقات،پولیس ٹریننگ دیگر شعبوں میں تعاون پرگفتگو ہماری ترجیحات ایک ،باہمی تعاون کے فروغ سے تعلقات مزید مضبوط بنائینگے :نیٹلی بیکر
اسلام آباد(دنیا نیوز، مانیٹرنگ )وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اہم ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تعلقات اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ، ملاقات میں جعلی و فراڈ ویزا نیٹ ورکس کیخلاف جامع ایس او پیز کے تحت مشترکہ کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ، جبکہ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بات چیت ہوئی جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس ٹریننگ کیلئے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
وفاقی وزیر داخلہ نے امریکی ناظم الامورسے گفتگو میں کہاکہ ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی ہے، اس ضمن میں امریکی تعاون کا خیر مقدم کریں گے ، جعلی ویزا نیٹ ورکس کیخلاف کارروائی کی خود نگرانی کر رہا ہوں، پاسپورٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے فول پروف بنایا ہے ، غیر قانونی امیگریشن سنجیدہ مسئلہ ہے ، غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ،حکومت کے موثر اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں47فیصد کمی آئی، جعلی دستاویزات کے نیٹ ورکس میں ملوث عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔نیٹلی بیکر نے کہاکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہماری ترجیحات ایک ہیں، دونوں ممالک میں باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔