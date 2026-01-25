صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان، امریکا کا جعلی، فراڈ ویزا نیٹ ورکس کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • پاکستان
پاکستان، امریکا کا جعلی، فراڈ ویزا نیٹ ورکس کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

وزیر داخلہ سے ناظم الامورکی ملاقات،پولیس ٹریننگ دیگر شعبوں میں تعاون پرگفتگو ہماری ترجیحات ایک ،باہمی تعاون کے فروغ سے تعلقات مزید مضبوط بنائینگے :نیٹلی بیکر

اسلام آباد(دنیا نیوز، مانیٹرنگ )وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اہم ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تعلقات اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ، ملاقات میں جعلی و فراڈ ویزا نیٹ ورکس کیخلاف جامع ایس او پیز کے تحت مشترکہ کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ، جبکہ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بات چیت ہوئی جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس ٹریننگ کیلئے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

وفاقی وزیر داخلہ نے امریکی ناظم الامورسے گفتگو میں کہاکہ ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی ہے، اس ضمن میں امریکی تعاون کا خیر مقدم کریں گے ، جعلی ویزا نیٹ ورکس کیخلاف کارروائی کی خود نگرانی کر رہا ہوں، پاسپورٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے فول پروف بنایا ہے ، غیر قانونی امیگریشن سنجیدہ مسئلہ ہے ، غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ،حکومت کے موثر اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں47فیصد کمی آئی، جعلی دستاویزات کے نیٹ ورکس میں ملوث عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔نیٹلی بیکر نے کہاکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہماری ترجیحات ایک ہیں، دونوں ممالک میں باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سب سے سینئر چینی جنرل کیخلاف تحقیقات

افغانستان:برفباری ، بارش 3روز میں 61 افراد ہلاک

بدھا اور وشنو کے مجسموں پر تنازع

امریکا ایران کشیدگی:مشرق وسطیٰ کیلئے کئی پروازیں معطل

یورپ اور بھارت آزادتجارتی معاہدے پر پہنچنے کے قریب

انڈونیشیا :بارش، لینڈ سلائیڈ نگ 8 ہلاک ، 82لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak