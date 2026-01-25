بحری شعبے نے اصلاحات کے بعد 100 ارب منافع کمایا، جنید انوار
پاکستان کے شپنگ سیکٹر کو وسعت دی جائیگی ، وفاقی وزیر، کارکردگی رپورٹ پیش
اسلام آباد (این این آئی)وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا کہ بحری شعبے نے گزشتہ برس ریکارڈ 100 ارب روپے منافع حاصل کیا جو ایک سالہ وسیع اصلاحات کے بعد ممکن ہوا،ان اصلاحات سے بندرگاہوں کی کارکردگی میں بہتری، اخراجات میں کمی اور طویل عرصے سے زیر التواپالیسیوں کو حتمی شکل دینے میں مدد ملی جس سے پاکستان علاقائی تجارتی اور لاجسٹک مرکز کے طور پر مستحکم ہوا۔قومی شپنگ پالیسی کے تحت پاکستان کے شپنگ سیکٹر کو وسعت دی جائے گی۔
وفاقی وزیر نے وزارت کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے 2025 کو ‘‘تبدیلی کا سال’’ قرار دیا اور بتایا کہ اس دوران قانون سازی، ڈیجیٹلائزیشن، انفراسٹرکچر کی ترقی اور انسانی وسائل کے شعبے میں دو درجن سے زائد اقدامات کیے گئے ۔ جنید انوار نے کہا کہ قومی شپنگ پالیسی کے تحت پاکستان کے شپنگ سیکٹر کو وسعت دی جائے گی اور غیر ملکی کیریئرز پر انحصار کم کیا جائے گا جبکہ قومی ماہی گیری اور آبی زراعت کی پالیسی کا ہدف سالانہ 2 ارب ڈالر کی برآمدات اور ساحلی کمیونٹیوں میں تقریباً دو لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔