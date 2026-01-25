گلبرگ : ہوٹل میں آتشزدگی‘ 3 افراد جاں بحق ‘ 5 زخمی
19منزلہ ہوٹل میں نجی کالج کی تقریب جاری تھی ، بوائلر پھٹنے سے آگ لگی شہریاربھٹی، ریاض اور عمران دم توڑ گئے ،ریسکیوآپریشن میں180کو بچالیا گیا
لاہور (کرائم رپورٹر، دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی )لاہور کے علاقہ گلبرگ میں 19منزلہ انڈیگو ہوٹل کے تہ خانے میں آتشزدگ کے نتیجے میں 3افراد جاں بحق ، 5 جھلس کر زخمی ہو گئے ،ایک کی حالت نازک، 180 افراد کوبچالیا گیا ۔ گلبرگ کے انڈیگو ہوٹل میں گزشتہ روز نجی کالج کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران ہوٹل کے تہ خانہ نمبر ون میں اچانک بوائلر پھٹنے کے باعث آگ لگ گئی، جس کی لپیٹ میں آکر سی سی ٹی وی آپریٹر 23 سالہ شہریاربھٹی، 30سالہ ریاض اور30 سالہ عمران جاں بحق ، جبکہ 5افراد بری طرح جھلس گئے ۔اطلاع پر ریسکیو حکام نے بروقت آپریشن کرتے ہوئے ہوٹل میں موجودباقی افراد کو محفوظ طریقے سے باہر نکال لیا۔
ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کے مطابق آگ لگنے کے بعد فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا جس میں 27 فائر گاڑیوں اور 72 اہلکاروں نے حصہ لیا،ہوٹل کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا،تمام تہ خانوں کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں محفوظ رہیں۔ہوٹل انتظامیہ کے مطابق 4 کنال اراضی پر قائم 19 منزلہ پلازہ کے 3 تہ خانے ہیں، زیادہ شدید متاثر تہ خانہ نمبر ایک ہوا۔ادھر وزیراعلیٰ مریم نواز نے آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ کو پوری طرح متحرک کر دیا اوران کی ہدایت پر صوبائی وزیر فیصل کھوکھر، چیف سیکرٹری،ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی سی لاہور موقع پر پہنچ گئے ۔وزیر اعلٰی مریم نواز نے حکم دیاکہ جب تک ایک ایک شخص کو بحفاظت ریسکیو نہ کر لیاجائے پوری ٹیم آپریشن جاری رکھے ۔
ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق ریسکیو اہلکاروں نے ہوٹل سے تینوں نوجوانوں کی لاشیں نکال لیں ۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان نے جائے وقوعہ پر بتایا کہ آگ صرف ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگی ، 180 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ،بعدازاں چیف سیکرٹری نے جناح ہسپتال برن یونٹ میں زخمی ہوٹل ملازم مبین کی عیادت کی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے ریسکیو 1122 ٹیم کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 180 زندگیاں بچ جانا محض اتفاق نہیں، یہ سیف پنجاب ویژن اور فعال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے ، اتنی زندگیاں بچانا حکومت اور ریسکیو اداروں کی بڑی کامیابی ہے ۔ وزیراعلیٰ نے اظہار تشکر کیاکہ ریسکیو 1122 ٹیموں نے گلبرگ انڈیگو ٹاور میں محصور تمام 180 افراد کو بحفاظت نکال لیا ۔