9مئی کے 2اور کیسز کے ٹرائل مکمل ،جلد فیصلہ سنایاجائیگا
لاہور(کورٹ رپورٹر)کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کے دو مقدمات مسلم لیگ ن آفس اور مغلپورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیسز کا ٹرائل مکمل ہو گیا۔۔۔
انسداد دہشتگردی کی 2عدالتیں 9 مئی جلائو گھیراؤکے 2 مقدمات کا فیصلہ جلدسنائیں گی،اس ضمن میں اب تک 7 مقدمات کے فیصلے سنائے جاچکے ہیں ،مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر کارکنوں کو بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے ۔ دوسری طرف انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ سمیت نو مئی کے چار مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما ایم پی اے فرحت عباس کی عبوری ضمانت خارج کر دی،ملزم فرحت عباس عبوری ضمانت کی معیاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش نہیں ہواتھا۔اسی عدالت میں نو مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری نے چار مقدمات میں ضمانت کیلئے سماعت کے دوران دلائل کیلئے مزید مہلت طلب کرلی۔واضح رہے کہ اعجاز چودھری کو نو مئی کے 7 مقدمات میں سزا ہو چکی ہے ۔ عدالت نے ریمارکس دئیے کہ پولیس آئندہ سماعت پر مقدمات کا ریکارڈ پیش کرے ،سماعت 31 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔