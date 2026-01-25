صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کیسا تھ لڑا ئی جھگڑا کیس ، ریاست آزاد،نیاز اللہ نیازی کی عبوری ضمانت منظور

  • پاکستان
پولیس کیسا تھ لڑا ئی جھگڑا کیس ، ریاست آزاد،نیاز اللہ نیازی کی عبوری ضمانت منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)انسداددہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے وکلا کی جانب سے پولیس کیساتھ لڑائی جھگڑا کیس میں سابق صدر ہائیکورٹ بارریاست علی آزاد۔۔۔

 بانی پی ٹی آئی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔گزشتہ روز ریاست علی آزاد اور نیاز اللہ نیازی عدالت پیش ہوئے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائرکیں،عدالت نے 5، 5 ہزار روپے مالیتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظورکرتے ہوئے دلائل طلب کرلیے اور سماعت 2 فروری تک ملتوی کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:ہرن کھڑکی توڑ کر بینک میں داخل، پولیس کی دوڑیں

لیبیا:16سال قبل کیا گیا آرڈر دُکاندار کو رواں ماہ موصول

امریکا:گمشدہ انگوٹھی دہائیوں بعد مالکن تک پہنچا دی گئی

چوری کا ملزم امریکی قانون میں خلل کیوجہ سے فرار

خلا میں پُر اسرار شے کے گرد گھومتا دھاتی بادل دریافت

بے وفا شوہر سے معافی مانگنے والی خاتون سلیبریٹی بن گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak