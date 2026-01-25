پولیس کیسا تھ لڑا ئی جھگڑا کیس ، ریاست آزاد،نیاز اللہ نیازی کی عبوری ضمانت منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)انسداددہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے وکلا کی جانب سے پولیس کیساتھ لڑائی جھگڑا کیس میں سابق صدر ہائیکورٹ بارریاست علی آزاد۔۔۔
بانی پی ٹی آئی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔گزشتہ روز ریاست علی آزاد اور نیاز اللہ نیازی عدالت پیش ہوئے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائرکیں،عدالت نے 5، 5 ہزار روپے مالیتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظورکرتے ہوئے دلائل طلب کرلیے اور سماعت 2 فروری تک ملتوی کردی۔