اٹھارہویں، انیسویں وفاقی سول سرونٹ شماری رپورٹس تاحال نامکمل
رپورٹ میں تاخیر کے باعث رائٹ سائزنگ کیلئے درست اعدادوشمار دستیاب نہ ہو سکے شماری فارم میں شہریت ،تعلیم، ٹریننگ ،بیرون ملک پوسٹنگ و دیگرمعلومات طلب کی گئیں
اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن دو سال گزرنے کے باوجود اٹھارہویں اور انیسویں وفاقی سول سرونٹ شماری کی رپورٹ مکمل نہ کر سکا۔ رپورٹ جاری نہ ہونے کے باعث وفاقی حکومت کو رائٹ سائزنگ کے لیے درست اور مستند اعدادوشمار دستیاب نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی سول سرونٹس کی اٹھارویں اور انیسویں شماری کا عمل 2023 میں شروع کیا تھا جس کے لیے وفاقی وزارتوں اور محکموں کو 33 سوالات پر مشتمل سوال نامہ ارسال کیا گیا۔
اس سے قبل سترہویں وفاقی سول سرونٹ شماری کی رپورٹ جون 2023 میں جاری کی گئی تھی تاہم اس کے بعد نئی رپورٹس تاحال منظر عام پر نہیں آ سکیں۔انیسویں وفاقی سول سرونٹ شماری فارم کے تحت ملازمین سے د ہری شہریت، تعلیمی قابلیت، سپیشلائزڈ اور دلچسپی کی فیلڈ، مذہب، ڈومیسائل، گزشتہ تین برسوں کی سرکاری تربیت، پاکستان یا بیرون ملک پوسٹنگ، جسمانی معذوری اور دیگر ملازمت سے متعلق تفصیلی معلومات طلب کی گئی تھیں۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو موصول ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر شماری رپورٹ تیار کی جانی تھی تاہم دو سال گزرنے کے باوجود اٹھارہویں اور انیسویں وفاقی سول سرونٹ شماری کی رپورٹس جاری نہ ہو سکیں۔