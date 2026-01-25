صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:پرنسپل سیٹ کیلئے 7 لاہور رجسٹری کیلئے ایک بینچ تشکیل

اسلام آباد(اے پی پی)سپریم کورٹ میں پیر 26 جنوری سے شروع عدالتی ہفتے میں مقدمات کی سماعت کیلئے آٹھ بینچز تشکیل دیئے گئے ہیں۔ جاری ججز روسٹر اور کاز لسٹ کے مطابق سات بینچز پرنسپل سیٹ اسلام آباد، ایک بینچ لاہور رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کرے گا۔

بینچ نمبر ایک چیف جسٹس یحیی خان آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل ہوگا۔بینچ نمبر دو جسٹس منیب اختر اور جسٹس شکیل احمد ، بینچ نمبر تین جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید ، بینچ نمبر چار جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی ، بینچ نمبر پانچ تین رکنی جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ، بینچ نمبر چھ جسٹس ملک شہزاد احمد اور جسٹس عقیل احمد عباسی ، بینچ نمبر سات جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل ہوگا۔ لاہور رجسٹری میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل دو رکنی بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا۔ 

