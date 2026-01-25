ڈسٹرکٹ بار کا تین روزہ ہڑتال، پولیس کے کچہری میں داخلہ پرپابندی کا اعلان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جوڈیشل کمپلیکس سے ایمان مزاری اور ہادی علی کی پیشی پر وکلاء کو باہر نکالنے کے معاملہ پر تین روزہ ہڑتال اورپولیس کے ضلع کچہری داخلہ پرپابندی کا اعلان کردیا۔
ایسوسی ایشن کا اجلاس صدر نعیم گجر کی زیر صدارت ہوا جس میں کہا گیاکہ اگر کوئی پولیس والا کچہری میں داخلے کی کوشش کرے گا تو سختی سے نمٹا جائے گا، بار ایسوسی ایشن تین روز مکمل ہڑتال کرے گی اور وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے ، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ سوموار کو ڈی سی دفتر سے ملحقہ ایس پی دفتر کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔