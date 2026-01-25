صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یار خان،راجن پور کے 60 ڈاکوؤں نے سرنڈر کردیا

  • پاکستان
ہتھیار ڈالنے والوں میں کروڑوں روپے سرکی قیمت والے ڈاکو بھی شامل کچہ آپریشن کے دوران ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 211ہوگئی

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی آئی جی پولیس بہاولپور ڈویژن غازی صلاح الدین نے کہا ہے کہ کچے میں پولیس سے مزاحمت کرنیوالے انتہائی مطلوب ڈاکوؤں کے خلاف سرجیکل سٹرائیک جاری ہے ، اسالٹ اور سرویلنس ڈرونز کے ذریعے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ رحیم یار خان اور راجن پور میں 60 سے زائد خطرناک ملزموں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈالنے والوں میں کروڑوں روپے ہیڈ منی والے گینگز کے ارکان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرنڈر کرنے والوں کو قانون کے مطابق انصاف فراہم کیا جائے گا اور جو ملزم سرنڈر نہیں کریں گے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہو گی۔ دوسری جانب سکیورٹی اداروں کے آپریشن میں ہلاکت کے ڈر سے انتہائی مطلوب گینگز کے مزید 24ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ،پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کی مجموعی تعداد211 ہو گئی۔ ڈی پی او محمد عمران کے مطابق ایک کروڑ روپے سر کی قیمت والا بدنام زمانہ ڈاکو صدری نے بھی سرنڈرکیا ہے ،اس سے پہلے دیگر گینگ کے سرغنہ ایک کروڑ روپے سر کی قیمت والے 6 ڈاکو سرنڈر کر چکے ہیں، گرفتار ڈاکو اغوا برائے تاوان، قتل، ڈکیتی سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب تھے ۔ ڈی پی او کا مزید کہناتھا کہ پولیس نے کچے کا علاقہ 80 فیصد کلیئر کر لیا ہے ۔

