صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا حکومت نے عوامی تنقید کے بعد منرل ڈویلپمنٹ کمپنی پر عملدرآمد روک دیا

  • پاکستان
پختونخوا حکومت نے عوامی تنقید کے بعد منرل ڈویلپمنٹ کمپنی پر عملدرآمد روک دیا

پشاور(این این آئی)خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تنقید کے بعد منرل ڈیویلپمنٹ کمپنی پر عملدرآمد روک دیا۔ اس حوالے سے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے سوشل میڈیا پر پیغام بھی جاری کردیا۔

وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ جیسے انرجی اور تیل و گیس کے لیے اپنی کمپنی بنائی جا چکی ہے ایسی ہی صوبائی حکومت معدنیات کیلئے بھی ایک کمپنی بنانا چاہتی ہے تاکہ خیبرپختونخوا کے عوام اپنے قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں اور غیرقانی مائننگ اور مافیاز کا خاتمہ ہو۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سب سے سینئر چینی جنرل کیخلاف تحقیقات

افغانستان:برفباری ، بارش 3روز میں 61 افراد ہلاک

بدھا اور وشنو کے مجسموں پر تنازع

امریکا ایران کشیدگی:مشرق وسطیٰ کیلئے کئی پروازیں معطل

یورپ اور بھارت آزادتجارتی معاہدے پر پہنچنے کے قریب

انڈونیشیا :بارش، لینڈ سلائیڈ نگ 8 ہلاک ، 82لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak