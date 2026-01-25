پختونخوا حکومت نے عوامی تنقید کے بعد منرل ڈویلپمنٹ کمپنی پر عملدرآمد روک دیا
پشاور(این این آئی)خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تنقید کے بعد منرل ڈیویلپمنٹ کمپنی پر عملدرآمد روک دیا۔ اس حوالے سے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے سوشل میڈیا پر پیغام بھی جاری کردیا۔
وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ جیسے انرجی اور تیل و گیس کے لیے اپنی کمپنی بنائی جا چکی ہے ایسی ہی صوبائی حکومت معدنیات کیلئے بھی ایک کمپنی بنانا چاہتی ہے تاکہ خیبرپختونخوا کے عوام اپنے قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں اور غیرقانی مائننگ اور مافیاز کا خاتمہ ہو۔