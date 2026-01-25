لاہور ہائیکورٹ بار الیکشن، بھون گروپ کے بائیو میٹرک پر تحفظات
لاہور (کورٹ رپورٹر) احسن بھون گروپ نے بائیو میٹرک نظام پر تحفظات کااظہار کرتے ہوئے لاہور ہائیکورٹ بار کا الیکشن مینول طریقہ سے کروانے کا مطالبہ کر دیا۔
سابق صدر رمضان چودھری نے کہاکہ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت الیکشن کو قبول نہیں کریں گے ۔ لاہور ہائیکورٹ بار کے صدر نے لاہور ہائیکورٹ بار کا الیکشن رمضان میں 28فروری کے بجائے 14فروری کو کروانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر انڈیپنڈنٹ گروپ کے سینئر عہدیداروں نے اس پر تحفظات کا اظہار کردیا سابق صدر پیر کلیم خورشید نے کہاکہ الیکشن رولز کے مطابق شیڈول آگے بڑھایا جاسکتا ہے پیچھے نہیں کیا جاسکتا،سینئر ایڈووکیٹ سید ذوالفقار بخاری نے کہاکہ یہ پری پول دھاندلی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ،سابق صدر لاہور ہائیکورٹ بار رمضان چودھری نے کہاکہ بائیو میٹرک سسٹم کے نظام پر سوالات اٹھ چکے ہیں الیکشن بائیو میٹرک سسٹم کے تحت قبول نہیں کریں گے بیلٹ پیپر کے ذریعے الیکشن کروایا جائے ،سابق صدر اصغر علی نے کہاکہ بائیو میٹرک سسٹم سے الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگا ہم الیکشن قبل از وقت کروانے اور بائیو میٹرک سسٹم کے تحت کروانے کے اقدام کو پنجاب بار کونسل میں چیلنج کریں گے ،انڈیپنڈنٹ گروپ نے واضح کیا ہے کہ مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا ۔