حکومتی نااہلی بے نقاب

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیرزمان نے کہا ہے کہ گل پلازہ سانحہ سمیت ملک میں پیش آنے والے حالیہ المناک واقعات نے حکومت کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا ہے۔۔۔

 جہاں بروقت اقدامات نہ ہونے اور شہری سہولیات کی بدحالی کے باعث قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم شیرزمان نے کہا کہ فائر بریگیڈ کی شدید کمی، ریسکیو کے بروقت انتظامات نہ ہونا اور انتظامی غفلت کے باعث گل پلازہ میں نقصان میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے موجودہ میئر کراچی اور وزیراعلیٰ کے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ذمہ داران کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹایا جائے۔ 

