سانحہ گل پلازہ حکومت کی ناکامی

  • پاکستان
کراچی (خبر ایجنسیاں) عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ حکومت کی ناکامی ہے، صوبائی حکومت اپنا کام کرے اور وفاقی حکومت اپنا حصہ ڈالے۔۔۔

 جن کا نقصان ہوا ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے ، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے ، غزہ کونسل آف پیس میں شمولیت پر عجلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے گل پلازہ کے دورے اور کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ شاہد خاقان عباسی اورسابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے گل پلازہ پہنچنے پر تاجروں نے گھیر لیا اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا ۔سابق وزیراعظم نے کہا کہ رات کے اندھیروں میں ترامیم نہیں ہوتیں، عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے ، جب آپ آئینی ترمیم میں سب کی رائے شامل نہیں کرتے تو معاملات حل نہیں ہوتے ۔ 

