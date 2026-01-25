صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے حقوق تحفے میں نہیں ملے

  • پاکستان
کراچی(آن لائن) پاکستان پیپلزپارٹی کی نائب صدر شیری رحمن نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر سیاسی قیادت میں صنفی برابری حاصل ہونے میں اب بھی 130 سال لگیں گے۔۔۔

 خواتین کے حقوق کبھی تحفے میں نہیں ملے ، ہر حق جدوجہد اور قربانی سے حاصل ہوا ۔نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمن نے برٹش ہائی کمیشن کے زیر اہتمام واؤ کانفرنس 2026 ئسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت کی شرح صرف 22.7 فیصد ہے ،زرعی شعبے میں 45 فیصد خواتین کام کرتی ہیں مگر زمین کی ملکیت صرف 2 فیصد کے پاس ہے ۔ شیری رحمن نے کہا کہ صنفی تشدد قومی سلامتی، انصاف اور حکمرانی کا مسئلہ ہے ، پاکستان کا منصفانہ اور مضبوط مستقبل خواتین کی قیادت کے بغیر ممکن نہیں۔

