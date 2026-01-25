اچھرہ فراڈ کیس:ملزم سے 2 کلو سونا، 3 کروڑ نقدی برآمد
لاہور(دنیا نیوز)اچھرہ میں 20 کلو سونا فراڈ کیس کے مرکزی ملزم شیخ وسیم اختر سے 16 گرام کم 2 کلو سونا ، 3 کروڑ روپے نقدی اور ایک مہنگی گاڑی برآمد کر لی گئی۔۔۔
ملزم کو ایک روز قبل اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ملزم اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا اوراس نے پرانے موبائل فروخت کرکے نیا موبائل لیا تھا ،اسے کال سے ٹریس کیا گیا، ذرائع کے مطابق دوران تفتیش ملزم نے ابتدائی بیان میں بتایا 20 کلو سونا نہیں لے کر گیا ،جو وہ سونا لے کر گیا اس میں سے کچھ نقلی تھا۔یاد رہے اچھرہ گولڈ مارکیٹ کے تاجروں نے 20 کلو سونے کے فراڈ کی درخواست دی تھی، ملزم شیخ وسیم اختر کے خلاف 40 درخواستیں موصول ہوئیں اوراس کے خلاف تھانہ اچھرہ میں 10 مقدمات درج ہیں۔