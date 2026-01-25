صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:شیر کے حملے میں ایک اور بچہ زخمی، عمر بھر کیلئے معذور

  • پاکستان
وقوعہ سبزہ زار میں ہوا، واجد کاہسپتال میں بازو کاٹنا پڑا ،2فارم مالک گرفتار وائلڈ لائف کا آپریشن شروع، لاہورمیں 20سے زائد ،ملتان سے 9شیر برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر،ہیلتھ رپورٹر،دنیا نیوز، لیڈی رپورٹر)پنجاب کے صوبائی دارالحکومت میں شیر کے حملے کا ایک اور واقعہ،8 سالہ بچہ شدید زخمی ہوگیا، دوسری طرف محکمہ وائلڈ لائف نے غیر قانونی بریڈنگ فارموں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے سبزہ زار میں شیر کے حملے میں 8سالہ واجد علی شدید زخمی ہو گیا، اسے گنگا رام ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی جان بچانے کیلئے اس کا بازو کاٹنا پڑا۔ ایم ایس گنگا رام ہسپتال کے مطابق متاثرہ بچے کی حالت اب نارمل ہے ۔پولیس کے مطابق یہ واقعہ سبزہ زار کے 80 فٹ روڈ پر واقع ڈولا بریڈنگ فارم میں پیش آیا جو عمر اقبال اور علی اقبال کی ملکیت ہے ۔

کمسن بچہ وہاں کھیلتے ہوئے شیروں کے قریب چلا گیا تھا اورنامناسب انتظامات اور مالکان کی غفلت کی وجہ سے واقعہ پیش آگیا،فارم کے دونوں مالک حراست میں لے لئے گئے ہیں ۔ یاد رہے دو دن قبل اقبال ٹاؤن میں بھی پالتو شیرنی کے حملے میں 8 سالہ بچی زخمی ہوگئی تھی۔ بدھ کے روز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاہور سے 11 غیر قانونی شیر تحویل میں لے لئے تھے ۔دوسری طرف محکمہ وائلڈ لائف نے بریڈنگ فارموں کو اپنے شیروں کیلئے محکمانہ سٹینڈرڈ کے مطابق پنجرے بنانے کی مہلت ختم ہونے پر آپریشن شروع کر دیا ،لاہور میں بیدیاں روڈ پر واقع ایک فارم ہاؤس پر چھاپہ مار کر 20 سے زائد شیر اور ٹائیگر برآمد کر لئے جبکہ ملزم فیاض عرف فیضی اور اس کے 3 دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر ا دیا۔ علاوہ ازیں ملتان میں عسکری بائی پاس پر واقع فارم ہاؤس سے چھاپہ مار کر 9 شیر اور ایک بندر برآمد کر لیا جبکہ ملزم وقاص کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ۔ 

