وزیراعظم کے عمران خان کیخلاف ہتک عزت کیس کی سماعت نہ ہوسکی

  • پاکستان
وزیراعظم کے عمران خان کیخلاف ہتک عزت کیس کی سماعت نہ ہوسکی

لاہور(کورٹ رپورٹر)سیشن کورٹ لاہور نے وزیراعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 10ارب روپے کے ہتک عزت کے دعویٰ پر کارروائی 9 فروری تک ملتوی کر دی۔

ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی کی عدم دستیابی کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی کیخلاف دعوے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوسکی،آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ بیانات پر جرح ہوگی،وزیراعظم ،وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد کے بیانات پر جرح مکمل ہوچکی ہے ۔

