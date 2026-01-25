ہائیکورٹ :قتل کے مجرم کی سزائے موت چار سال بعد کالعدم قرار
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے نوجوان کو قتل کرنے والے مجرم کی سزائے موت چار سال بعد کالعدم قرار دیدی، رہا کرنے کا حکم دے دیا۔
جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے 19 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کردیا، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے پیسوں کے تنازع پر شکایت کنندہ کا یو پی ایس زبردستی رکھ لیا اور شکایت کنندہ کے بیٹے کو ملزموں نے فائرنگ کرکے قتل کردیا،بادی النظر میں وقوعہ تاخیر سے پولیس کو رپورٹ کیا گیا، گواہوں کو مینج کرنے ،پراسیکیوشن کی کہانی تیار کرنے کے لیے ٹائم ضائع کیا گیا،پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی، عدالت ملزم کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتی ہے ، ملزم شیخ اویس کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے ۔ملزم کیخلاف لاہور کے تھانہ اچھرہ میں 2020 میں قتل کامقدمہ درج ہوا،ٹرائل کورٹ نے 2022 میں اسے سزائے موت جبکہ شریک ملزموں کو بری کردیا تھا۔