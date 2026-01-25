تھرپارکر:تین ہفتوں میں غذائی قلت اور مختلف امراض سے 45 معصوم بچے دم توڑ گئے
مٹھی(مانیٹرنگ ڈیسک)تھرپارکر کے ضلعی ہیڈکوارٹر مٹھی کے ہسپتال میں گزشتہ تین ہفتوں میں غذائی قلت اور مختلف امراض کے باعث 45 معصوم بچے دم توڑ گئے جب کہ 75 بچے اب بھی زیر علاج ہیں۔
ایم ایس سول ہسپتال مٹھی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق ہونے والے 3 بچوں کی عمریں ایک سال سے کم تھیں۔ایم ایس کے مطابق سردی اور غذائی قلت کے باعث یہ بچے پیدائشی طور پر کم وزن اور مختلف بیماریوں کا شکار تھے جو دوران علاج جانبر نہ ہوسکے ۔ایم ایس کا کہنا ہے بچوں کے وارڈ میں گنجائش 70 بچوں کی ہے جب کہ اس وقت سردی اور دیگر امراض میں مبتلا 76 بچے زیر علاج ہیں۔