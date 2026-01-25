بالائی علاقوں میں برفباری رُک گئی،مری کے انٹری پوائنٹس بحال
کشمیر، گلگت، پختونخوا ،بلوچستان میں بھی کئی کئی فٹ برف ، رابطہ سڑکیں بدستور بند گلیات میں بجلی معطل ،مری میں سیاحوں کی آمدشروع ، پنجاب میں کل سے بارش
مری،اسلام آباد ،راولپنڈی،لاہور(نمائندہ دنیا،نیوز رپورٹر،خصوصی نامہ نگار،نیوزایجنسیاں )مری سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا، کشمیر، گلگت،خیبرپختونخوا میں بھی کئی کئی فٹ برف پڑی جس سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ،لوئر ٹوپہ،نتھیاگلی،جھیکاگلی اور اطراف میں صورتحال ابتر،بجلی کی طویل بندش نے مشکلات مزید بڑھا دیں ،بلوچستان ،خیبر پختونخواکے مختلف علاقوں میں کئی رابطہ سڑکیں بدستور بند ہیں، تاہم مری کے انٹری پوائنٹس بحال کر دئیے گئے جس کے بعد سیاحوں کی آمد شروع ہو گئی۔ دوسری طرف پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل 26سے 27جنوری کے دوران بارشوں کا امکان ہے ۔تفصیلات کے مطابق ایبٹ آباد گلیات اورکشمیر میں کئی روزسے جاری شدید برفباری کا سلسلہ تھم گیا ، شدید سردی کی لہر بدستور برقرار ہے ،نتھیاگلی میں تین فٹ سے زائد ، ٹھنڈیانی میں چارفٹ تک برف پڑچکی ، جس سے معمولاتِ زندگی شدیدمتاثرہوگئے۔
شدید سردی اوربرفباری کے باعث ایبٹ آباد سے مری جانے والی مرکزی سڑک تاحال نہ کھل سکی جبکہ گلیات کے مختلف دیہات کی رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں اورگزشتہ دو روز سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے جس سے مقامی افراد اورسیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، انتظامیہ کے مطابق سڑکوں کی بحالی اور بجلی کی فراہمی کے لیے کام جاری ہے ۔آزادکشمیرمیں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت برقرار ہے ، بجلی ،فون کا نظام بھی متاثر ہے ،سات اضلاع میں 15 رابطہ سڑکیں بند ہیں ، سب سے زیادہ برفباری وادی نیلم میں تین سے چار فٹ ریکارڈ کی گئی۔ملکہ کوہسار میں بھی چوبیس گھنٹے جاری رہنے والا برفباری کا سلسلہ تھم گیاجس کے بعد رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے ۔ملکہ کوہسار میں دو فٹ سے زائد برفباری ہوئی جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک مکمل بند رہی بلکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا جس سے علاقے مکمل تاریکی میں ڈوبے رہے ۔
ہفتہ کے روز مری کی تمام اہم سڑکوں کو برف ہٹانے کے بعد ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا جس کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے ایک بار پھر مری کا رخ کر لیا ، یہاں بھی شدید سردی ہے ۔ محکمہ سیاحت مری کے مطابق سیاحوں کی آمد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ۔ ترجمان این ایچ اے کا کہنا ہے کہ بلوچستان، گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات میں تمام شاہراہیں ٹریفک کیلئے مکمل طور پر کلیئر ہیں ۔ محکمہ سیاحت گلگت بلتستان نے سیاحوں کے لئے ٹریول ایڈوائزری جاری جاری کرتے کہا ہے کہ گزشتہ رات سے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں شدید برفباری ریکارڈ کی گئی ،بعض سڑکیں جزوی یا مکمل طور پر بند ہونے کا خدشہ ہے۔
علاوہ ازیں ضلع خیبر کے دور افتادہ علاقے وادی تیراہ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے بڑا امدادی آپریشن جاری ہے ،اب تک 1500 سے زائدنقل مکانی کرنیوالے افراد اور 350 گاڑیوں کو ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ،امدادی آپریشن گزشتہ 36 گھنٹوں سے زائد عرصے سے مسلسل جاری ہے ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ، پہاڑوں پر برفباری ریکارڈ ہوئی ۔ہفتہ کو ریکارڈ کم سے کم درجہ حرارت لہہ ،قلات منفی11، استور منفی 9، کالام، پاراچنار منفی 8، کوئٹہ منفی 7، مالم جبہ منفی 6، گوپس، دیر، مری اور راولاکوٹ میں منفی 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ۔ دریں اثناء آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخوا ،کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے ، بیشتر علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے ۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج 25 جنوری سے 27 جنوری کے دوران بلوچستان کے مختلف اضلاع میں مزید بارش اور برفباری کا امکان ہے ، ندی نالوں اور پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ۔ پی ڈی ایم اے ترجمان کے مطابق26 اور 27 جنوری کے دوران مری گلیات ودیگر پہاڑی علاقوں میں برفباری اور شدید بارش کا امکان ہے جبکہ لاہور، سرگودھا، گوجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں بھی بارش کا امکان ہے ۔ پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے )خیبر پختونخوا کی جانب سے 22 جنوری سے اب تک ہونے والی بارشوں اور برفباری کے باعث صوبہ کے مختلف اضلاع میں جانی و مالی نقصانات کی ابتدئی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق صوبہ میں اب تک 9 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہوا۔