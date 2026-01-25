متنازعہ ٹویٹس کیس:ایمان مزاری، ہادی کو 17، 17سال قید
ویڈیو لنک پر جیل سے پیشی،3کروڑ 60لاکھ جرمانہ ،تحریری فیصلہ جاری جج کے جرح کرنے کے استفسار پر ایمان کا تشدد کا الزام، کارروائی کا بائیکاٹ
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے متنازعہ ٹویٹس کیس میں وکلا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کو پیکا ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مجموعی سترہ سترہ سال قید اور تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے فی کس جرمانہ جبکہ جرمانہ کی عدم ادائیگی پر مزید ساڑھے تین سال فی کس قید کی سزا کا حکم سنادیا۔ دوران سماعت جج محمد افضل مجوکہ نے ایس ایس پی آپریشن، ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی کو ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا ہائیکورٹ کے آرڈر کی روشنی میں جرح کا آخری دن ہے ، عدالت نے سماعت میں وقفہ کردیا۔ دوبارہ سماعت کے دوران پولیس حکام کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرایا گیا کہ سکیورٹی ایشوز اور دیگر وجوہات پر 5 سے 6 گھنٹے وقت چاہیے ،عدالت سے استدعا ہے بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کی اجازت دی جائے ، عدالت نے ساڑھے دس بجے بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم دیا اور آدھے گھنٹے کا وقفہ کردیا۔
تیسری مرتبہ سماعت شروع ہونے پر ایمان مزاری اور ہادی علی کو انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے بذریعہ ویڈیو لنک پیش نہ کیا جاسکا۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کی استدعا پر 20 منٹ کا وقفہ کیا، چوتھی مرتبہ سماعت کے دوران ایمان مزاری، ہادی علی کو جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش کیاگیا۔ جج محمد افضل مجوکہ نے استفسار کیاکہ کیا آپ جرح شروع کریں گے ؟ ایمان مزاری نے میڈیا کی کمرہ عدالت موجودگی سے متعلق استفسار کرتے ہوئے جج محمد افضل مجوکہ سے کہاکہ ہم پر تشدد کیاجارہاہے ،ہمیں پانی کھانا نہیں دیاجارہا، تم اپنی نوکری کررہے ہو،تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہورہاہے ،ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جج محمد افضل مجوکہ نے کہاکہ مطلب آپ کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے ؟ فیصلے کا انتظار کریں۔ ایمان مزاری، ہادی علی سماعت ختم ہونے سے قبل اٹھ کر چلے گئے۔
جج محمد افضل مجوکہ نے عدالتی عملہ سے کہاکہ سب ریکارڈ کرکے مجھے دیں،بعد ازاں اشرف گجر ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوگئے اور کہاکہ آپ ان کو عدالت میں طلب کرلیں۔ جج محمد افضل مجوکہ نے کہاکہ وہ آن لائن پیش ہوئے ہیں،آپ کی ریکوئسٹ دیکھ لیتا ہوں،آپ کی درخواست پر تحریری آرڈر کرتا ہوں،بعد ازاں شام گئے عدالت نے دونوں ملزمان کاجرم ثابت ہوجانے پر سزا کا حکم سنادیا۔ عدالت کاکہنا تھاکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا، دونوں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا،ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کوقید و جرمانہ کی سزا کا حکم سنایاجاتاہے ۔
جاری22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں عدالت کا کہناہے کہ ایمان مزاری، ہادی علی کو پیکاایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت 5سال قید، 50لاکھ روپے جرمانہ جس کی عدم ادائیگی پر ایک سال قید،سیکشن10 کے تحت دس سال قیداور تین کروڑ روپے جرمانہ جس کی عدم ادائیگی پر دو سال قید ، سیکشن26اے کے تحت دوسال قیداور دس لاکھ روپے جرمانہ جس کی عدم ادائیگی پر چھ ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے ۔ ہائیکورٹ نے آج کے دن تک ایمان مزاری اور ہادی علی کو گواہان پر جرح کا حکم دے رکھا تھا،ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کو دیگر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ کے باعث بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا گیا تھا۔ پراسیکیوشن کی جانب سے کیس میں مجموعی طور پر 5 گواہان پیش کئے گئے اور 30 صفحات سے زائد چالان عدالت میں پیش کیا۔ ملزمان پر پی ٹی ایم و دیگر کالعدم تنظیموں کا ایجنڈا پھیلانے ، ریاستی اداروں کے خلاف مواد کی تشہیر کا الزام تھا، پراسیکیوشن نے چالان میں ایمان مزاری اور ہادی علی کی مختلف ٹویٹس بطور ثبوت فراہم کیں، ایمان مزاری کی ریاست مخالف تقریر عدالت میں پیش کی گئی۔