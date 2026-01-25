صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ ہینڈلز کا نام بتانے سے انکار

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کرنے کی درخواست میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی(این سی سی آئی اے )نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرادی۔۔۔

 بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے ؟ اس حوالے سے بانی تعاون کرنے سے انکاری ہیں۔رپورٹ میں اڈیالہ جیل میں انویسٹی گیشن سے متعلق این سی سی آئی اے کا موقف سامنے آگیا، رپورٹ میں بانی کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس پر دو انکوائریز بھی شروع ہونے کا انکشاف ہوا ،19 مئی اور 13 ستمبر 2024 کو دو انکوائریز این سی سی آئی اے میں رجسٹرڈ ہوئیں۔ این سی سی آئی اے کی انویسٹی گیشن ٹیم نے کافی دفعہ اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا تاکہ عمران خان سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلانے والے شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکے ۔عمران خان نے تفتیش میں تعاون سے انکار کیا اور یہ نہیں بتایا کہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بنے ہوئے اکاؤنٹس کو کون استعمال کر رہا ہے ، تعاون نہ کرنے کی وجہ سے تحقیقات میں پیش رفت متاثر ہوئی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے اسلام آبا د ہائیکورٹ کو بتایا کہ انکوائری اب بھی جاری ہے ۔

