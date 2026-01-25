پاکستان ،چین کا مونگ پھلی کے بہتر بیج متعارف کرانے پر اتفاق
چینی کمپنی اور پاکستان ادارے عقب کارپوریشن میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط مقامی کاشت، پروسیسنگ، کولڈ سٹوریج اور برآمدی امکانات بڑھائے جائیں گے
اسلام آباد (اے پی پی)ایک چینی زرعی ٹیکنالوجی کمپنی اور ایک پاکستانی ایگری بزنس ادارے نے مونگ پھلی کے بہتر بیج متعارف کرانے اور پاکستان میں مقامی سپلائی چین قائم کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ اس شراکت داری کو پاکستان اور چین کے درمیان زرعی سرمایہ کاری اور کاروباری روابط میں توسیع قرار دیا جا رہا ہے۔ شینڈونگ رین بو ایگریکلچرل ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ اور عقب کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔منصوبے کے تحت مقامی کاشت، پروسیسنگ، کولڈ سٹوریج اور برآمدی امکانات بڑھائے جائیں گے۔
شینڈونگ رین بو کی اوورسیز پروجیکٹ کوآرڈی نیٹر کیان ہونگ کے مطابق کمپنی پاکستان کی مٹی اور آبپاشی کے حالات کے مطابق مونگ پھلی کی اقسام منتخب کر کے بیجوں کے معیار کو بہتر بنائے گی جبکہ مقامی سطح پر کاشت اور مستقبل میں چین برآمدات کے امکانات بھی زیر غور ہیں۔عقب کارپوریشن کے ہیڈ آف ایگری بزنس ڈاکٹر عاطف مجید نے کہا کہ منصوبے کے تحت مونگ پھلی کی مکمل سپلائی چین تیار کی جائے گی جس میں بریڈنگ، تحقیق، ابتدائی پروسیسنگ، کولڈ اسٹوریج اور گودام شامل ہوں گے ۔