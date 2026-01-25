صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایران مخالف قرارداد کیخلاف ووٹ دیکر انصاف کو تقویت دی:ایرانی سفیر

  • پاکستان
پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایران مخالف قرارداد کیخلاف ووٹ دیکر انصاف کو تقویت دی:ایرانی سفیر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)جنیوا میں اقوامِ متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کے خلاف ووٹ دینے پر ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔۔۔

 جس نے اقوام متحدہ میں ایران مخالف قرارداد کیخلاف ووٹ دے کر انصاف، بین الاقوامی قانون اور اصولی سفارت کاری کو تقویت دی۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں برادر ممالک خطے اور عالمی سطح پر باہمی تعاون کو مزید فروغ دیتے رہیں گے ۔انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے معاملات کو سیاسی دباؤ یا یکطرفہ فیصلوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ، بلکہ بات چیت، تعاون اور باہمی احترام کے ذریعے حل تلاش کیا جانا چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عمران عباس اپنی مرحوم والدہ کیلئے لکھی نظم پیش کرکے آبدیدہ

فرانسیسی اداکار کا اسلام قبول کرنے کے بعد والدہ کے ہمراہ عمرہ

شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

مونی رائے کے ساتھ سٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

پالاش مچل نے سمرتی مندھانہ کودھوکادیاتھا:دوست کاانکشاف

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو ‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak