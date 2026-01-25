ڈیرہ دھماکا :ہلاکتیں 6 ہو گئیں، گورنر نے رپورٹ طلب کر لی
دھماکے کے زخمیوں کو ہر ممکن اور فوری طبی امداد فراہم کی جائے ،فیصل کریم کنڈی
ڈیرہ اسماعیل خان (دنیا نیوز)ڈیرہ اسماعیل خان میں سربراہ امن کمیٹی کے گھر شادی کی تقریب میں خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی، گورنر فیصل کریم کنڈی نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔گورنر خیبرپختونخوا نے قریشی موڑ دھماکے پر اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جس میں انہوں نے واقعہ کی تحقیقات اور تفصیلی رپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گورنر فیصل کریم کنڈی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ دھماکے کے زخمیوں کو ہر ممکن اور فوری طبی امداد فراہم کی جائے ۔ خودکش دھماکہ میں جاں بحق افراد میں ایڈووکیٹ عبدالمجید لاگری محسود بھی شامل ہے جبکہ دیگر جاں بحق افراد میں وحید جگری، رحمان اللہ، شہزاد، عنایت اللہ اور چھوٹا وحید شامل ہیں۔