صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان :سکیورٹی فورسز کا آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
بلوچستان :سکیورٹی فورسز کا آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشتگرد ہلاک

راولپنڈی ،اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، سٹاف رپورٹر،نامہ نگار،نیوز ایجنسیاں) سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گردہلاک کر دیئے ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کیا گیا،آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا، ہلاک دہشت گردوں میں دہشت گرد کمانڈر فاروق عرف سورو، عدیل اور وسیم شامل ہیں، ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد ہوا ، ہلاک دہشت گردمتعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں موجود ممکنہ دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کیلئے عزم و استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ،پاکستان کی سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی سپانسر دہشتگردی کی لعنت کے خاتمے کیلئے پوری قوت سے کارروائیاں جاری رکھیں گے ۔

ادھر صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے جاری بیان میں پنجگور میں کامیاب آپریشن پر سکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کا غیر متزلزل عزم اور سکیورٹی فورسز کا کردار قابلِ ستائش ہے ،فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشنز قومی سلامتی کیلئے ناگزیر ہیں، دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بیان میں کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے ، ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے پر عزم ہیں۔ وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے بھی سکیورٹی فورسز کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی بہادر سکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران تین دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر ایک بار پھر اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کا ثبوت دیا ،پوری قوم سکیورٹی فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے ،فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ،حکومت اور سکیورٹی ادارے امن کے قیام کیلئے مکمل طور پر متحد ہیں ، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سردیوں میں منہ سے بھاپ نکلتی ہے ، گرمیوں میں کیوں نہیں

گمشدہ پالتو کتا 10برس بعد اپنے مالکان سے مل گیا

جنوبی افریقہ میں قدیم ترین زہریلے تیروں کی دریافت

معذوری کا بہانہ،قید سے بچنے والا باکسنگ لڑتے پکڑا گیا

آسمان پر بیک وقت دو سورج نمودار، شہری حیران

بلیک ہول کے کنارے کی انتہائی صاف تصویر جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak