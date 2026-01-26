صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریڈ 17 تا 21 کے وفاقی افسران کی سالانہ کارکردگی رپورٹ طلب

  • پاکستان
گریڈ 17 تا 21 کے وفاقی افسران کی سالانہ کارکردگی رپورٹ طلب

وزارتیں کارکردگی رپورٹ کا ریکارڈ مخصوص پروفارما پر بھجوائیں ،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ریکارڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور سالانہ کارکردگی کے جائزے کیلئے استعمال کیا جائیگا

اسلام آباد (ایس ایم زمان) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں میں تعینات گریڈ 17 تا 21 کے سروس کیڈر اور ایکس کیڈر گروپس کے افسران کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس ضمن میں ایف بی آر سے افسران کی جون 2025 تک کی پرفارمنس رپورٹس بھی طلب کی ہیں۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہدایت کی کہ افسران کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کا ریکارڈ مخصوص پروفارما پر بھجوایا جائے ۔ اس حوالے سے وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو مراسلہ ارسال کیا گیا جس میں گریڈ 17 تا 21 کے افسران کی سال 2024 کی سالانہ کارکردگی رپورٹس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ۔

احکامات کے مطابق یہ بھی بتایا جائے گا کہ افسران کی کارکردگی رپورٹ کس سطح پر تاخیر کا شکار ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے بھجوائے گئے پروفارما کے مطابق وفاقی وزارتیں افسران کا نام اور عہدہ، سروس کیڈر، گریڈ، تاخیر کا شکار کارکردگی رپورٹ کا سال اور یہ بھی واضح کریں گی کہ کارکردگی رپورٹ کس سطح پر زیر التوا ہے ۔پروفارما میں یہ تفصیل بھی فراہم کرنا ہو گی کہ آیا کارکردگی رپورٹ لکھنے والے افسر کے پاس موجود ہے یا تصدیق کرنے والے افسر کے پاس زیر التوا ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ ان لینڈ ریونیو سروس، کسٹمز سروس کیڈر اور ایکس کیڈر کے گریڈ 17 تا 21 کے افسران کی مالی سال کے مطابق جون 2025 تک کی کارکردگی رپورٹس کی تفصیل فراہم کی جائے ۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق یہ ریکارڈ وفاقی حکومت کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور سالانہ کارکردگی کے جائزے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

