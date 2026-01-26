اوورسیز پاکستانی اتھارٹی کیلئے 10کروڑ بجٹ جاری نہ ہو سکا
رقم آپریشنل اخراجات ،نسلنٹسی کنٹریکٹ ورک کے لئے مختص کی گئی تھی چھ ماہ گزرنے کے باوجود اتھارٹی کے آپریشنل اخراجات پر کوئی رقم خر چ نہ ہوئی
اسلام آباد(ایس ایم زمان )رواں مالی سال کے چھ ماہ گزرگئے اوورسیز پاکستانی اتھارٹی کے قیام کیلئے وفاقی حکومت نے بجٹ جاری نہ کیا ۔ وزارت اوورسیز پاکستانی اتھارٹی کے قیام کے لئے آپریشنل اخراجات پر کوئی رقم خرچ نہ کی جاسکی ، وفاقی حکومت نے رواں مالی سال 2025-2026کے بجٹ میں اوورسیز پاکستانی اتھارٹی کے لئے دس کروڑروپے گرانٹ کی مد میں مختص کئے تھے ، اتھارٹی کے قیام کے لئے یہ رقم آپریشنل اخراجات جن میں کنسلنٹسی اور کنٹریکٹ ورک پر خر چ کی جانی تھی ،گرانٹ اوورسیز پاکستانی اتھارٹی آپریشنل اخراجات کی مد میں وزارت اوورسیز پاکستانی کو دی جانی تھی ۔ جو تاحال جاری نہ ہوسکی ۔