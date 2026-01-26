ارکان اسمبلی بلدیاتی نظام کو اسمبلیوں کے مقابلے میں سوتن سمجھتے
(تجزیہ: سلمان غنی) نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی اور بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اب خود حکومتی ذمہ داران اور اتحادی بھی آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے ۔
18ویں ترمیم کا ایک اہم جزو ملک میں مو ثر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تھا۔ وفاق سے اختیارات تو صوبوں کو منتقل کر دئیے گئے مگر صوبوں نے آگے اضلاع اور مقامی سطح تک اختیارات کی منتقلی ممکن نہ بنائی اور بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے بھی گریز کیا۔بدلتے حالات میں اب بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں جن میں وزیرِ دفاع خواجہ آصف پیش پیش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے ۔ لہٰذا اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں ممکن نہیں بناتیں۔ جہاں تک صوبائی حکومتوں کی بلدیاتی انتخابات میں عدم دلچسپی کا تعلق ہے تو بلدیاتی نظام میں ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات اور روزمرہ عوامی مسائل کے فیصلوں کا اختیار منتخب مقامی حکومتوں کے پاس ہوتا ہے جس کے بعد صوبائی حکومتوں کا براہِ راست کنٹرول محدود ہو جاتا ہے ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اراکینِ اسمبلی نہیں چاہتے کہ ان کے حلقوں میں کوئی اور بااختیار اور طاقتور نظام موجود ہو۔ اسی لیے وہ بلدیاتی نظام کو اسمبلیوں کے مقابلے میں سوتن سمجھتے ہیں اور صوبائی حکومتوں کو اس کے بغیر ہی کام چلانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
چونکہ صوبائی حکومتوں کو منتخب اراکینِ اسمبلی کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں ساتھ رکھنا مجبوری بن جاتا ہے اس لیے وہ بلدیاتی انتخابات کی سمت قدم نہیں بڑھاتیں اور اختیارات اپنے پاس ہی رکھتی ہیں۔ بلدیاتی نظام آنے کی صورت میں ترقیاتی عمل ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے جس سے ان کی سیاست متاثر ہوتی ہے ۔ بلدیاتی نظام نہ ہونے میں بیوروکریسی کا مفاد بھی شامل ہے کیونکہ موجودہ نظام میں اصل اختیارات، فنڈز، ٹھیکوں اور منظوری کا عمل افسر شاہی کے پاس ہوتا ہے اسی لیے وہ بھی بلدیاتی نظام سے نالاں رہتی ہے ۔بلدیاتی نظام شخصیات پر مشتمل ہوتا ہے ، اس میں جماعتی کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے اور صوبائی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے امیدوار ہار سکتے ہیں جبکہ آزاد یا مخالف امیدوار جیت سکتے ہیں جس کا سیاسی رسک وہ لینا نہیں چاہتیں۔اگرچہ یہ مقامی اداروں کی سیاسی، انتظامی اور مالی خودمختاری کی بات کرتا ہے اور انتخابات پر زور دیتا ہے مگر انتخابی عمل کو مکمل آئینی تحفظ حاصل نہیں۔
اس خلا کا فائدہ صوبائی حکومتیں اٹھاتی رہی ہیں۔اصل اور بنیادی سوال یہی ہے کہ ملک میں جمہوریت کی دعویدار سیاسی جماعتیں اسمبلیوں کے قیام کے لیے تو سرگرم دکھائی دیتی ہیں مگر مقامی حکومتوں کے قیام کے حوالے سے سنجیدگی اختیار نہیں کرتیں جس کے باعث شہری اور دیہی سطح پر مسائل حل نہیں ہو پاتے اور نظام افسر شاہی کے رحم و کرم پر رہتا ہے ۔ دنیا بھر میں اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے اور کئی ممالک میں بلدیاتی نظام پارلیمنٹ سے بھی زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے ۔حال ہی میں نیویارک میں ہونے والے میئر کے انتخاب کی مثال دی جا سکتی ہے جہاں عوام نے اپنے مقامی مسائل کے حل کے لیے ایک نوجوان مسلم امیدوار زہران ممدانی کو منتخب کیا جنہیں مختلف مذاہب اور طبقات کی حمایت حاصل رہی۔
اس کے برعکس پاکستان میں ایک صدی گزرنے کے باوجود سیاسی جماعتیں متفقہ اور موثر بلدیاتی نظام تشکیل دینے میں ناکام رہی ہیں۔یہی وجہ ہے کہ عوام اب بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ سیاسی قوتوں کی اصل ترجیح اقتدار اور اختیار ہے نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملک میں بلدیاتی انتخابات زیادہ تر آمرانہ ادوار میں ہوئے جبکہ جمہوری حکومتوں میں یہ عمل عدالتِ عظمیٰ کے احکامات اور الیکشن کمیشن کے دبائو پر ہی ممکن ہو سکا۔جب تک سیاسی قوتیں اور حکومتیں خود بلدیاتی نظام کے قیام کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتیں اور عوامی سطح پر دبائو پیدا نہیں ہوتا بلدیاتی انتخابات اور اختیارات کی منتقلی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتیں ازخود اس سمت قدم اٹھاتی ہیں یا پھر فیصلے ہمیشہ کی طرح کہیں اور ہی ہوتے رہیں گے ۔