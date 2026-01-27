بسنت کا بڑا فیسٹیول ہونے جارہا، کسی نقصان سے بچانا حکومتی ذمہ داری :لاہور ہائیکورٹ
بچوں پر مقدمات سے ان کا مستقبل سوالیہ نشان بنتا ہے ، خطرناک دھاکے کی آمد روکنے کے اقدامات کریں:جسٹس اویس بسنت کی صرف لاہور میں اجازت ہے :پنجاب حکومت ، ڈی سی لاہور ، ڈی جی پی آر سمیت دیگر افسر28جنوری کو طلب
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس اویس خالد نے پتنگ بازی کیخلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران قرار دیا ہے کہ بسنت کابڑافیسٹیول ہونے جارہاہے مگر کسی نقصان سے بچانا بھی حکومتی ذمہ داری ہے ۔ عدالت نے طلبہ کو بسنت نقصات سے آگہی کیلئے مہم چلانے کی ہدایت کرتے ہوئے ڈی سی لاہور ، ڈی جی پی آر، سکول ایجوکیشن اور ہائرایجوکیشن کے افسر وں کو28جنوری کو طلب کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق لاہورہائیکورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے بسنت کی اجازت کے خلاف کیس کی سماعت کی ،عدالتی حکم پر سپیشل سیکرٹری ہوم سمیت دیگر افسر عدالت پیش ہوئے ۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیاکہ بسنت کو مخصوص علاقوں میں ہی منانے کی اجازت دی جانی چاہئے ، تین دن کی بجائے ایک ہی دن بسنت منانے کا حکم دیاجائے ۔ سپیشل سیکرٹر ی ہوم نے عدالت کو بتایاکہ بسنت کو صرف لاہور میں ہی منایاجارہاہے ، پنجاب کے دیگر شہروں میں بسنت منانے پر پابندی ہے ۔
جسٹس اویس خالد نے ریمارکس میں مزید کہا کہ آج کل آگ لگنے جیسے واقعات رپورٹ ہورہے ہیں، بسنت کے دوران آگ کے واقعات کوروکنے کے خصوصی اقدامات ہونے چاہئیں، چھوٹے بچوں پر مقدمات سے ان کا مستقبل سوالیہ نشان بن جاتاہے ،دیگر صوبوں سے خطرناک دھاکے کی آمد کو روکنے کے اقدامات کئے جائیں۔ سپیشل سیکرٹری ہوم نے بتایاکہ چھوٹے بچوں پرمقدمات نہیں بنائے جاتے بلکہ انہیں جرمانہ کیاجاتاہے ،70 کلینک آن ویلیز بسنت کے دنوں میں فیلڈ میں موجود ہوں گی، تمام ہسپتالوں میں خصوصی انتظامات اور ریسکیو کو الرٹ رکھا گیا ہے ۔عدالت نے 28جنوری تک مزید سماعت ملتوی کر دی۔