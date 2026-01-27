دیت کا تعین مجرم کی مالی حیثیت سے ہوگا، ورثا کی دستبرداری پر رقم سرکاری اکائونٹ میں جمع
عدالت مجرم کے اثاثوں ، آمدن کا تفصیلی جائزہ اورایف بی آر ودیگر اداروں سے مالی ریکارڈ بھی طلب کر سکے گی دِیَت ادائیگی کی مدت5سال سے کم کر کے ایک سال کرنے کی تجویز ، سینیٹ سے منظور پینل کوڈ ترمیمی بل کے نکات
اسلام آباد (حریم جدون) پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کا بل 2024 متعلقہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد سینیٹ سے بھی منظور کر لیا گیا جس کے تحت تعزیراتِ پاکستان (ترمیمی) ایکٹ 2024 فوری طور پر نافذ العمل ہو گا۔ بل کے ذریعے قتل اور جسمانی نقصان کے مقدمات میں خون بہا (دِیَت) کے تعین اور ادائیگی کے طریقہ کار میں اہم اصلاحات کی گئی ہیں۔ترمیمی بل کے مطابق تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 323 میں دِیَت کی رقم کے تعین کے لیے نیا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جس کے تحت دِیَت کی مالیت اب چاندی کے بجائے مجرم کے مالی وسائل اور اثاثوں سے مشروط ہوگی۔ عدالت کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ مجرم کی مالی حیثیت جانچنے کے لیے اس کے اثاثوں اور آمدن کا تفصیلی جائزہ لے۔ عدالت ایف بی آر اور دیگر سرکاری و نجی اداروں سے مالی ریکارڈ طلب کر سکے گی تاکہ دِیَت کا تعین شفاف اور منصفانہ بنیادوں پر کیا جا سکے۔
اسی طرح دفعہ 330 میں بھی اہم ترمیم شامل کی گئی ہے جس کے تحت اگر مقتول کے ورثا دِیَت سے دستبردار ہو جائیں تو رقم سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ حکومت دِیَت کی وصولی اور ادائیگی کے لیے مخصوص اکاؤنٹ قائم کرے گی جبکہ نادہندہ افراد کی جانب سے خون بہانے کی روک تھام بل کا بنیادی مقصد ہے ۔بل میں دِیَت کے نظام میں شفافیت، انصاف اور متاثرہ خاندان کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے ۔ دِیَت کی ادائیگی کی مدت پانچ سال سے کم کر کے ایک سال کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ متاثرہ خاندان کو بروقت انصاف اور مالی معاونت فراہم ہو۔ رواں مالی سال کے لیے حکومت نے دِیَت کی رقم 90 لاکھ روپے سے زائد مقرر کر رکھی ہے۔
بل کی وجوہات و اغراض میں کہا گیا ہے کہ خون بہا (دِیَت) کی اہمیت کے باعث فقہا اور عدلیہ کی توجہ کا مرکز رہا ہے ۔ شریعتِ اسلامیہ نے دِیَت کی ادائیگی کے لیے کسی مخصوص شے کو لازم قرار نہیں دیا بلکہ سہولت کی خاطر مختلف اقسام مقرر کیں۔ وقت کے ساتھ معاشی حالات، افراطِ زر اور عالمی مالیاتی اثرات کے باعث موجودہ نظام میں اصلاحات ناگزیر ہو گئی تھیں۔بل کے مطابق ریاست ایسے قوانین وضع کرے گی جن کے تحت خون بہا کا تعین موجودہ معاشی حقائق کے مطابق کیا جائے تاکہ مجرم، اس کے عاقلہ اور متاثرہ فریق، سب کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو۔ حکومت اور فلاحی ادارے دِیَت کی ادائیگی سے قاصر افراد کی معاونت کریں گے تاکہ خون ریزی کا سدباب اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔