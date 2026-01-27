شکارپور:ٹریک پردھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 2 بوگیاں ڈی ریل، مسافر محفوظ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شکارپور میں سلطان کوٹ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے کے باعث کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی 2 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔
پولیس کے مطابق مسافر مکمل طور پر محفوظ رہے ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر روانہ ہوگئیں۔ دھماکے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں جائے وقوعہ کی جانب روانہ کردی گئیں، پولیس نے علاقے کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کے باعث مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی، واضح رہے کہ 5 ماہ کے دوران یہ چوتھی بار حملہ کیا گیا ہے ۔