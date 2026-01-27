جنات کیخلاف بچہ غوا کرنیکامقدمہ ،تلاش کااشتہارجاری
بچے پر جنات کا سایہ ،جس کی وجہ سے گھر سے نکل جاتا :تفتیشی کی رائے
راولپنڈی (احمد بھٹی)پولیس نے گیارہ سالہ بچے کے اغوا کا مقدمہ جنات کیخلاف درج کر لیا ،گیارہ سالہ سراقہ السیف 21 جنوری کو گھر سے بھاگ گیا تھا ، والد عبد الشکور کے مطابق بچہ پہلے بھی گھر سے بھا گا تھا ، اس مرتبہ تلاش کے باوجود نہیں ملا ۔بچے کیساتھ جنات والا معاملہ ہے جو اسے گھر سے بھگا کر لے جاتے ہیں پولیس ہماری مدد کرے ۔ٹیکسلا پولیس نے بچہ کے اغوا کا مقدمہ زیر دفعہ 363 ت پ درج کر دیا ۔ تفتیشی آفیسر نے ایف آئی آر میں رائے دی کہ بچہ پر جنات کا سایہ ہے جس کی وجہ سے بچہ گھر سے نکل جاتا ہے ۔ بچہ کی تلاش کے لئے پولیس نے اشتہار بھی جاری کر دیا ۔