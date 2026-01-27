صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکلا کی ہڑتال اور مارچ

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکلا کی ہڑتال اور مارچ

وکلا صرف ارجنٹ کیسزمیں پیش، ضلع کچہری میں پولیس کا داخلہ بند کردیا گیا

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )وکلاء ایمان مزاری، ہادی علی چٹھہ کی گرفتاری، ہائیکورٹ بار کے صدرو سیکرٹری پر تشدد کے خلاف ہائیکورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکلاء کی ہڑتال، ایس ایس پی آفس تک مارچ، ضلع کچہری میں پولیس کا داخلہ بند کردیا گیا۔ اسلام آباد بار کونسل، ہائیکورٹ و ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز کی کال پر وکلاء نے ہڑتال کی اور صرف ارجنٹ کیسزمیں پیش ہوئے ، روٹین کے کیسز کی سماعتیں ملتوی کر دی گئیں، صدر ہائیکورٹ بار واجد علی گیلانی اور دیگر وکلاء احتجاجی پلے کارڈ اٹھائے کھڑے رہے ، سیکرٹری منظور احمد ججہ نے کہا وکلاء نے مکمل ہڑتال کی ، وکلاء اتحاد زندہ باد، پولیس گردی مردہ باد۔ جوڈیشل کمپلیکس سے ڈی آئی جی و ایس ایس پی آفس تک پر امن ریلی نکالی گئی جس میں ہائیکورٹ بار کے صدر و سیکرٹری ، صدر ڈسٹرکٹ بار نعیم گجر، سیکرٹری خاور دھنیال، ممبران بار کونسل اور وکلاء نے شرکت کی، وکلاء نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

جعلی کال پر خاتون کیخلا ف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak