اسلام آباد ہائیکورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکلا کی ہڑتال اور مارچ
وکلا صرف ارجنٹ کیسزمیں پیش، ضلع کچہری میں پولیس کا داخلہ بند کردیا گیا
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )وکلاء ایمان مزاری، ہادی علی چٹھہ کی گرفتاری، ہائیکورٹ بار کے صدرو سیکرٹری پر تشدد کے خلاف ہائیکورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکلاء کی ہڑتال، ایس ایس پی آفس تک مارچ، ضلع کچہری میں پولیس کا داخلہ بند کردیا گیا۔ اسلام آباد بار کونسل، ہائیکورٹ و ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز کی کال پر وکلاء نے ہڑتال کی اور صرف ارجنٹ کیسزمیں پیش ہوئے ، روٹین کے کیسز کی سماعتیں ملتوی کر دی گئیں، صدر ہائیکورٹ بار واجد علی گیلانی اور دیگر وکلاء احتجاجی پلے کارڈ اٹھائے کھڑے رہے ، سیکرٹری منظور احمد ججہ نے کہا وکلاء نے مکمل ہڑتال کی ، وکلاء اتحاد زندہ باد، پولیس گردی مردہ باد۔ جوڈیشل کمپلیکس سے ڈی آئی جی و ایس ایس پی آفس تک پر امن ریلی نکالی گئی جس میں ہائیکورٹ بار کے صدر و سیکرٹری ، صدر ڈسٹرکٹ بار نعیم گجر، سیکرٹری خاور دھنیال، ممبران بار کونسل اور وکلاء نے شرکت کی، وکلاء نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔