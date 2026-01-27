سہیل سلطان نا اہلی، آئینی عدالت نے الیکشن کمیشن کو تاحکمِ ثانی کارروائی سے روک دیا
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت نے سوات سے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان کے خلاف نااہلی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کو تاحکمِ ثانی کسی بھی کارروائی سے روک دیا اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے۔
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی، سہیل سلطان کی جانب سے بیرسٹر گوہر نے مؤقف اختیار کیا کہ انتخابات مکمل ہو جانے کے بعد آرٹیکل 199کے تحت رِٹ دائر کی جا سکتی ہے اور سپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، نواز شریف کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ پہلے اصول طے کر چکی ہے ۔سہیل سلطان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسسٹنٹ ایڈووکیٹ بننے کے بعد دو سالہ پابندی پوری نہیں کی جس پر نااہلی کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیرِ غور تھا۔