جی ایچ کیو حملہ سمیت 9 مئی کیسز کا ویڈیو لنک ٹرائل چیلنج
اوپن جیل ٹرائل یا عمران کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جائے ،پٹیشن دائر عثمان ڈار کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست پر ڈی جی امیگریشن کو نوٹس
راولپنڈی، لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک ،دنیا نیوز، کورٹ رپورٹر )راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ سمیت 9 مئی کیسز ویڈیو لنک ٹرائل ہائی کورٹ میں چیلنج کردیا گیا۔ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں باقاعدہ پٹیشن دائر کر دی گئی، ویڈیو لنک ٹرائل وٹس ایپ کال ٹرائل آئین کے آرٹیکل 10 اے کی خلاف ورزی ہے ، پٹیشن میں استدعا کی گئی کہ ویڈیو لنک ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے ، اوپن جیل ٹرائل یا عمران خان کو جیل سے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جائے ۔وکلائے صفائی کی عمران خان سے ملاقات کرانیکی درخواست بھی دائر ، موقف اپنایا کہ امید ہے عدالت جلد وکلا کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے گی، کلائنٹ سے ملاقات و ہدایات کے بغیر کوئی مقدمہ ٹرائل نہیں ہوسکتا۔
وکیل صفائی نے کہا کہ ملاقات کی اجازت نا ملی تو کوئی مقدمہ ٹرائل نہیں کراسکیں گے ، ملاقات کی درخواست انسداد دہشت گردی عدالت میں دائر کی گئی۔انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کی، بانی کی بہن عدالت پیش نہ ہوئیں۔وکیل صفائی فیصل ملک نے علیمہ خان کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ علیمہ خان کی لاہور میں دیگر مصروفیات ہیں ، آج منگل کو میری دیگر عدالتی مصروفیات ہیں، مقدمہ کی تاریخ اس سے آگے کی دی جائے ۔
عدالت نے علیمہ کی آج کی تاریخ پیشی سے استثنیٰ کی درخواست منظور کر لی۔لاہور ہائیکورٹ میں عثمان ڈار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کی درخواست پر وفاقی سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی امیگریشن کو نوٹس جاری کردیئے ۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے عثمان ڈار کی درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے ۔ابھی عثمان ڈار نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا ہے ۔وکیل نے استدعا کی کہ عثمان ڈار کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے اور وزارت داخلہ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جا ئے ۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کل وفاقی سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی امیگریشن سے جواب طلب کرلیا ۔